Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

Emekli - Tamamen çekici şöförü hatasıdır.kaza yapmış araçlarda çekiciye yüklenmeden önce kazaya karışan araçların kutup başları sökülür.çünki kaza sonrası motorda yag benzin mazot akabilir.o çekici araçta yangin södürürme varmı kullanılmış mı yani o çekicinin acil müdahale malzemeleri tam ve saglam mı çok ihmal ve şüpheli durumlar var.