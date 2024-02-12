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12 Şub 2024 - 12:55- Asayiş G:

Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı.

Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı mask
Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı
Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı
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Olay, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arıza yaparak yangının çıktığı minibüs, tamirhaneye götürülmek için çekiciye yüklendi. Bu sırada minibüste yeniden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin de çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı
Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı
Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı
Çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

Kaynak: İHA

# kocaeli asayiş, Kocaeli haber, Gebze

12 Şub 2024 - 12:55 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Emekli - Tamamen çekici şöförü hatasıdır.kaza yapmış araçlarda çekiciye yüklenmeden önce kazaya karışan araçların kutup başları sökülür.çünki kaza sonrası motorda yag benzin mazot akabilir.o çekici araçta yangin södürürme varmı kullanılmış mı yani o çekicinin acil müdahale malzemeleri tam ve saglam mı çok ihmal ve şüpheli durumlar var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 13:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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