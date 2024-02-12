41 plakalı yolcu otobüsü Balıkesir'de devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale- İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.