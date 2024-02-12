Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ‘Terör Örgütü Üyeliği ve Terörizmin Finansmanının Engellenmesi’ suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 adet silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli merkezli 6 ilde terör örgütü üyeleri ve finansal destekçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
12 Şub 2024 - 13:14 Kocaeli- Asayiş --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.