Kocaeli'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ‘Terör Örgütü Üyeliği ve Terörizmin Finansmanının Engellenmesi’ suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 adet silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.