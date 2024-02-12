Aygün vefa ziyaretlerine devam ediyor

İstişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kapsamda iki önemli görüşme daha gerçekleştirdi. Vefa ziyaretleri kapsamında teşkilata emeği geçen isimleri ziyaret eden Başkan Aygün, ilk olarak AK Parti İstişare Kurul Üyesi Ali Alkın ile bir araya geldi. Başkan Aygün’ün ikinci görüştüğü isim ise İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Denizli oldu. AK Parti’nin bir dava ve vefa hareketi olduğunu belirten Başkan Aygün, “Ahde vefa bizim en büyük değerimiz. Bu kapsamda İstişare Kurulu Üyelerimiz, değerli dava arkadaşlarımız Ali Alkın ve Ahmet Denizli’yi ziyaret ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kaynak: BÜLTEN