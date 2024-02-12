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Körfezli yüzücülerin sezon başarıları kutlandı

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme branşı yıl sonu kutlama ve plaket töreni yapıldı.

Körfezli yüzücülerin sezon başarıları kutlandı mask
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Körfez Gençlerbirliği SK yüzme ekibi geleneksel hale getirdiği sezon sonu kutlamalarının 4.sünü önceki akşam Körfez Belediyesi Yüzme Havuzu’nda geniş katılımla gerçekleştirdi.

İKİ MİLLİ YÜZÜCÜ ÇIKTI

Başarılı bir yılı daha geride bırakan Körfez Gençlerbirliği yüzme branşı bu yıl bir ilki daha yaşayarak tarihinde ilk defa bir bayan ve bir de erkek sporcusunu milli takıma gönderdi. Milli Takım Gelişme Kampı’na çağrılarak milli olan Meyra Kocaman ve Emre Fatih Kartal’ın yanı sıra Eymen Taha Turan, Umutcan Gürbüz, Aleyna Çoban, Doğa Duygu Ergül, Öykü Özdemir, Ece Su Samastı, Emre Oturgan ve Ömer Eymen Toptaş kendi yaş gruplarında Türkiye dereceleri yaparak madalya alan Körfezli yüzücüler bu sezon büyük bir başarıya imza attılar.

Artık geleneksel hale gelen sezon sonu kutlamasına aynı zamanda kulüp yönetim kurulu üyesi olan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş, Recep Şen, Havuz Sorumlusu Ercan Söğüt ile Körfez Gençlerbirliği SK antrenörleri, sporcuları ve velileri de katıldı.

KÖRFEZ ARTIK MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİREN BİR İLÇE

Sezon değerlendirmesi ve gelecek planlarının da konuşulduğu toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, “Körfez ilçemizde başarılı yüzücülerin yanı sıra artık Türkiye şampiyonları ve milli sporcular yetişiyor. Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’ün çok önem verdiği her yıl hızla artan sporcu ve spor tesislerimizle birçok branşta başarıdan başarıya koşuyoruz. Yüzmeden futbola, güreşten ragbiye, karateden voleybola kadar 16 spor branşında binlerce sporcumuz var. Spora yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. İl derecelerinden sonra bölge, Anadolu ve Türkiye şampiyonları ve Avrupa Gençler ve Balkan Şampiyonaları gibi uluslar arası arenada şampiyonlarımız var artık. Körfez Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı birer nesil olması ve hayatlarında mutlaka sporun yer alması için destek ve yatırımlarını artırarak sürdürüyor. İlçe genelindeki spor tesislerinin sayısı her geçen gün artarken, buralardan yetişen sporcularımız da Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü üzerinden lisanslanarak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıyor. Yüzme alanında da Körfez Belediyemizin kapalı yüzme havuzunda çocuklara eğitimler veriliyor, müsabakalara katılıyorlar. Hem bireysel hem de kulüp olarak ulusal birçok başarılara imza atan yüzme takımımız, iki sporcusunu da milli takıma gönderme başarısı gösterdi. Öncelikle sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi, ailelerini ve spor yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz adına uluslararası yarışmalarda mücadele edecek gençlerimizin Körfez’den çıkması bizleri çok mutlu ediyor” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANTRENÖRLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Toplantının son bölümünde önce pasta kesilerek elde edilen başarılar kutlanırken, Körfez Gençlerbirliği SK yüzme başantrenör A. Samet Işık, A takım yardımcı ve yaş grupları antrenörleri Elif Acar ve Alp Can Damar’ın sezon başarıları tebrik edilerek teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: BÜLTEN

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12 Şub 2024 - 13:20 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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