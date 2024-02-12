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Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada

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Umut Vakfı’nın, ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporuna göre Marmara Bölgesi şiddetin en yoğun olduğu bölge oldu. Kocaeli Türkiye’de 5’inci, Marmara Bölgesi’nde ise 2’nci sırada yer aldı. Marmara Bölgesinde geçen yıl dördüncü sırada yer alan Kocaeli bu yıl İstanbul’un ardından ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada mask
Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada
Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada
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2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı. Umut Vakfı tarafından paylaşılan ‘ Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansırken, 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi yaralandı. 2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada

BÖLGELERE GÖRE ŞİDDET DAĞILIMI

2023 yılında meydana gelen 3 bin 773 olayın bin 103’ü Marmara Bölgesi’nde, 555’i Karadeniz Bölgesi’nde, 545’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 473’ü Ege Bölgesi’nde, 464’ü İç Anadolu Bölgesi’nde, 415’i Akdeniz ve 218’i de Doğu Anadolu Bölgesinde yaşandı.

Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada

ŞİDDETİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE MARMARA

Nüfus yoğunluğunun yaşandığı Marmara Bölgesi’ndeki bin 103 olayda, 584 kişi öldürüldü, bin 51 kişi yaralandı. İstanbul’da 505 olayda 321 kişi öldü, 498 kişi yaralandı. İkinci sıradaki Kocaeli’de 80 kişi öldü, 144 kişi yaralandı. Bir önceki yıl dördüncü sırada olan Kocaeli 2023 yılında ikinciliğe çıktı. İkinci ve üçüncü sırada olan Sakarya ile Bursa üçüncü ve dördüncü sıraya geriledi. Üçüncü sıradaki Sakarya’da 144 olayda 39 kişi öldü, 135 kişi yaralandı, Bursa’da 135 olayda 72 kişi öldü, 107 kişinin yaralandı.

Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada


2023 YILINDA OLAYLARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI İLK 11 İL

2023 yılında en çok şiddet olayının yaşandığı ilk 11 il şöyle:

1. İstanbul 505 olay 321 ölü, 498 yaralı        

2. Samsun 188 olay 74 ölü, 200 yaralı

3. Adana 171 olay 158 ölü, 134 yaralı      

4. İzmir 164 olay 140 ölü, 140 yaralı        

5. Kocaeli 164 olay 80 ölü, 144 yaralı 

6. Sakarya 144 olay 39 ölü, 135 yaralı 

7. Bursa 135 olay 72 ölü, 107 yaralı 

8. Şanlıurfa 120 olay 71 ölü, 193 yaralı 

9. Ankara 117 olay 102 ölü, 96 yaralı 

10. Diyarbakır 107 olay 69 ölü, 185 yaralı

11. Çorum 107 olay 28 ölü, 112 yaralı

Türkiye’nin silahlı şiddet haritası açıklandı: Kocaeli ilk 10 sırada

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir

12 Şub 2024 - 13:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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