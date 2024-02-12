Gözler öğretmen atamalarında

2024 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gözü kulağı 12 Şubat tarihli kabine toplantısında.

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, kabine toplantısını işaret etmişti. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak.

Tekin; "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin Bakan Tekin'in de belirttiği şekilde Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV