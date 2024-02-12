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Büyükakın ve Tutuş, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu

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Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Modifiye araç tutkunu gençlerle bir araya geldi.

Büyükakın ve Tutuş, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu mask
Büyükakın ve Tutuş, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu
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Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından organize edilen ‘Modifiyeli Araçlar Buluşması’ etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. 100’ü aşkın modifiyeli araç ve sahibinin katıldığı etkinlikte Büyükakın ve Tutuş’un yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve İzmit Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş de yer aldı.

ÇAĞLAYAN: “BU BİR TUTKU”

AK Gençler olarak ilk defa böyle bir etkinlik üstlendiklerini söyleyen AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “Şehrimizin her köşesinden gelen araçlarla etkinlik alanımız doldu taştı. Bu etkinliklerde de görüldüğü gibi otomobil buradaki arkadaşlarımız için sadece dört teker değil; bir tutku. Kelimenin tam anlamıyla bugün burada asfalt ağladı diyebiliriz. Bu etkinlik ilkti ama son olmayacak. Buradan tüm tutkunlarımıza duyurmak isteriz ki Modifiye tutkunlarımız için şehrimizde bir yer yapmak için kollarımızı sıvadık. Gençlik Kolları olarak her kesimden gençlerimizle bir araya gelerek gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz, bizleri takip etmeye devam edin” dedi.

GENÇLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN VE TUTUŞ’A YOĞUN İLGİ

Yoğun ilgi ve sevgi seli eşliğinde gençlerle ateş etrafında samimi bir sohbet gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, modifiyeli araçlarla ilgili gençlerin heyecan ve tutkusuna ortak oldu. Başkan Büyükakın, “Bu akşam burada sadece modifiye araçları sevenlerle bir araya gelmedik, aynı zamanda bir tutkuya dönüşen herkesle buluştuk. Modifiye araç tutkunlarına yönelik heyecanı arttıran bu etkinliğe katılmak bana da ayrı bir heyecan ve mutluluk verdi. Modifiye araç tutkunlarıyla gecenin karanlığında ateşin etrafında buluşmakta ayrı bir güzellikti. Modifiye dünyasının coşkulu ruhuyla dolu bu buluşma için İl Gençlik Kollarımıza, İzmit Gençlik Kollarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Hem araçların güzellikleri, hem de gecenin büyüsüne kapılan tüm modifiye tutkunlarına bu anlar içinde teşekkür ediyorum. İnşallah yaz aylarında gökyüzünde yıldızların parladığı saatlerde modifiye araç tutkunlarıyla da buluşmak arzusunda olduğumu da ifade etmek isterim. Bugün ateş etrafında, inşallah yazında yaz akşamlarının serinliğinde buluşmak istiyoruz.” dedi.

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12 Şub 2024 - 13:21 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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