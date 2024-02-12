6 yılda bin TL artan emekli ikramiyesi bu yıl ne kadar zamlanacak?

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen günlerde katıldığı bir TV canlı yayınında emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" dedi.

Kulislerde emekli ikramiyesi için farklı seçenekler konuşulurken, 6 yılda emekli bayram ikramiyesini sadece 1.000 lira artırıldığının altını çizen Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik x hesabı üzerinden "Önce bayram ikramiyesini 2018 seviyesine çekin ve kayıpları karşılayın!" çağrısında bulundu.

Çelik'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bakan Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" demiş!

Lütfetmişler!

Emekli bayram ikramiyesi iktidarınız döneminde pul oldu.

2018'de asgari ücretin yüzde 62'si olan emekli bayram ikramiyesi 2024'te asgari ücretin yüzde 12'sine geriledi.

6 yılda emekli bayram ikramiyesini sadece 1.000 lira artırdınız!

Adım atmaya hazırlarmış!

10 bin 540 TL altındaki her adım boş adımdır.

Önce bayram ikramiyesini 2018 seviyesine çekin ve kayıpları karşılayın!"

Kaynak: Haber Merkezi