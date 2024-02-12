Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Yalova’da birinci oldu

İlk gün Bursalı rakibini 9-0, ikinci gün Tekirdağ’ı 1-0 yenen temsilcimiz son gün Edirne ile 3-3 berabere kalmasına rağmen topladığı 7 puanda adını üst tura yazdırdı. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi genç erkek futbol takımı bu başarısıyla yarı finallere katılma hakkı elde etti.

FERHAT YAŞAR TEŞEKKÜR ETTİ

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın teknik sorumlusu Ferhat Yaşar, kendilerine destek olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile spor müdürü Hacı Ağdaş’a teşekkür etti, “Kartepemizi, Kocaeli kentini Yalova’da en iyi şekilde temsil ettik. Tabi ki, bu bizim için daha başlangıç. İnşallah yarı finallerden de yüzümüzün akıyla dönüp adımızı Türkiye finallerine yazdırmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ