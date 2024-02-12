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Eski milli futbolcu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

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Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.

Eski milli futbolcu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu mask
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını eski milli futbolcu Gökhan Zan olarak açıkladı.

KADIGİL: HATAY HALKININ SESİNİ VE İSYANINI DUYDUK

Genel seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ın adaylığını açıklayan İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan'ı seçtik" dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ardından açıklama yapan Gökhan Zan "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısı yaptı.

DEPREM SONRASI HATAY'DA ÖNE ÇIKAN FİGÜRLERDEN OLDU

Gökhan Zan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası kentte öne çıkan figürlerden olmuştu. Eski milli futbolcu, 22 Mart 2023'de İYİ Parti'ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti. 27 Aralık 2023'te de partiden istifa etmişti.

Kaynak: Son dakika

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12 Şub 2024 - 14:06 Hatay- Türkiye --- Okunma

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