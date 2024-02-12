Fiyatın gören bir daha bakıyor, gram altınla yarışıyor

Bir markette bir kilo lokum etin fiyatı 1.025 TL olarak satılıyor. Bu fiyatları fotoğraflayan vatandaş sosyal medyada yayımlaması sonrası, kullanıcıları şaşkına çevirdi. Şu an kilosu bin TL’yi geçen et fiyatları artık hayal oldu. Çok uzun zaman değil bundan 3 – 4 sene önce bu fiyata kurbanlık koyun alınıp ya da ortak büyükbaş hayvana giriliyordu. Şimdi ise bu fiyatlara bir kilo et alınabiliyor.
Gram altının rakibi olma yolunda ilerleyen et fiyatları, vatandaş için artık tamamen hayal ürünü oldu. Maaşlardaki alım gücü zayıflığı vatandaşı temel ihtiyaç gruplarından her geçen gün uzaklaştırmaya devam ediyor.
Kaynak: YeniÇağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.