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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi mask
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Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir kura çekiminde seri başı olarak, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü seri başı olmayan takımlar olarak yer aldı.

Çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

İşte eşleşmeler:

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı final eşleşmeleri:

1. maçlar

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor-RAMS Başakşehir / Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

2. maçlar

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor / MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük / Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Kaynak: TRT Haber

# Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye

12 Şub 2024 - 14:31 Kocaeli- Spor --- Okunma

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