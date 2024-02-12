Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir kura çekiminde seri başı olarak, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü seri başı olmayan takımlar olarak yer aldı.
Çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
İşte eşleşmeler:
Çeyrek final eşleşmeleri:
Trabzonspor-RAMS Başakşehir
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
Yarı final eşleşmeleri:
1. maçlar
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
Trabzonspor-RAMS Başakşehir / Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
2. maçlar
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor / MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük / Trabzonspor-RAMS Başakşehir
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.