Romanlardan Söğüt’e davullu zurnalı karşılama

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Roman vatandaşların yaşadığı bölgede düzenlenen asker eğlencesine katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen asker uğurlama etkinliğine katılan Başkan Şener Söğüt, burada meşaleler eşliğinde davul zurna ile karşılandı.

COŞKULU KARŞILAMA

Coşkulu karşılama sonrasında kısa da bir selamlama konuşması yapan Başkan Söğüt, “Roman kardeşlerimiz neşesi ve sıcakkanlılıkları ile her zaman bizlere renk katan asli bir parçamızdır. Bugünde bizleri Hüseyin kardeşimizin asker eğlencesinde tam da az önce dediğim gibi sıcakkanlı bir şekilde karşıladınız.

EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERDİNİZ

Allah hepsinden razı olsun. Roman kardeşlerimizin her zaman desteğini yakından hissettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da her zaman en güçlü desteği verdiniz. Bugün de görüyorum ki; Roman kardeşlerimizin yine desteğini en güçlü şekilde alacağız. Tekrar Hüseyin Kardeşimize kutsal görevinde başarılar diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun” dedi.

Kaynak: BÜLTEN