Tutuş: Esnafıyla barışık borçsuz belediye olacak

TUTUŞ'A TAM DESTEK

AK Parti’de ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi ile çalışmalar hızlandı. AK Parti için büyük öneme sahip olan İzmit’in geri alınması için ise adeta seferberlik başladı. İzmit’e daha önce görev yapan eski belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri, mahalle başkanları, ana kademe, gençlik ve kadın kolları yöneticilerinden oluşan danışma kurulu toplantısı önceki gün Antikkapı’da yapıldı. İzmit’in geri alınması için belediye başkan adayları Muharrem Tutuş’a tam destek veren İstişare Kurulu üyeleri, birlik ve beraberliklerini ortaya koydu.

FİKRİ IŞIK DA KATILDI

İstişare kurulu toplantısına Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il eski başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, eski belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe ana kademe kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve mahalle başkanları katıldı.

ESNAF İCRA YOLUYLA PARASINI ALIYOR

Toplantıda istişare kurulu üyelerinden destek isteyen İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, toplantıya katılan tüm kurul üyelerine tek tek teşekkür etti. İzmit Türkiye’nin belki birçok ilinden ve ilçesinden büyük bir ilçe olduğunu söyleyen Tutuş, “Bu sorumluluğumuzu farkındayız. Günlük insan hareketliliği olan bir ilçe. Belediye bütçesi şu anda 2,5 milyar liraya çıkmış güçlü bir belediye. İzmit Belediyesi şu anda küçük esnafa dahi paralarını ödeyemeyen bir belediye halinde. Neredeyse tüm esnafın icra yolu ile alacaklarını tahsil etmeye çalıştığı bir belediye haline gelmiş.

ESNAFI İLE BARIŞTIRACAĞIZ

Saraybahçe, Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya ve İzmit’e daha önce belediye başkalığı yapan abilerimizin zamanı da onlardan sonraki zamanı da biliyoruz. Biz yeniden İzmit’i aldığımız da yeni bir İzmit’i tekrar hemşerilerimizi kavuşturacağız. Belediyemizi yeniden borçsuz, esnafla barışı sağlamış bir belediye haline getireceğiz. Bu güçlü belediyede tekrardan bir arada olacağız” dedi.

YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de bu zamana kadar yazılan başarı hikayelerine yenisini ekleyeceklerini söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, “Şu anda tüm ilçelerimizde teşkilatımız gecesini gündüzüne kattı sahalarda ayrılmıyor. Vatandaşlarımıza birebir dokunuyoruz. Aldığımız yansımalar geri dönüşler bizlere bu müjdeyi veriyor. İzmit'te de Muharrem kardeşim 31 Mart sonrası yeni bir dönem başlatacak. İzmit gerçek belediyeciliği biliyor. Bizim, bundan şüphemiz yok. Gerçek Belediyeciliği de Muharrem kardeşimiz gençliği ve enerjisiyle 31 Mart'tan sonra çok güzel ortaya koyacak. Ben, bu zamana kadar teşkilatımıza emek vermiş kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir ve beraber hep birlikte bu seçimleri de çok güzel bir şekilde atlatacağız” dedi.

VEFAYA ÖNEM VERİYORUZ

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana şehirlerin daha yaşanılabilir yerler olması için çalıştığını kaydetti. Kocaeli’nin her karışışında izleri ve eserleri olduğunu belirten Büyükakın, “Şehrimizi el birliğiyle yenileyip depreme karşı dirençli hale getireceğiz. Bu zorunluluk, hep birlikte mücadele etmekle mümkün olacak ve biz bunu başaracağız. Partimizin vefa ilkesine büyük önem veriyoruz. Geçmişten gelen değerlerimizle bugünü harmanlayarak, millete olan borcumuzu ödemek misyonumuzdur.

HİZMET HAREKETİYİZ

Hizmet anlayışıyla, Kocaeli’nin dört bir yanında altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa ve sosyal projelere kadar birçok alanda önemli projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu projeleri dönemlik değil, uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Geçmişteki hizmetleri unutmamak, bugün ve gelecekte de birlikte daha güçlü adımlar atabilmek için önemli bir dayanaktır. AK Parti sadece bir siyasi oluşum değil, aynı zamanda bir hizmet hareketi ve vefa duygusunun da sembolüdür. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle yola çıkan partimizin tüm neferleri bu doğrultuda çok emek verdi” dedi.

BİRLİK GÖRÜNTÜSÜ: AK Parti İzmit İlçe İstişare Kurulu toplantısında birlik ve beraberlik görüntüsü güçlü bir şekilde verildi. Eski belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, mahalle başkanları katıldı.

İLYAS ŞEKER: Adı İzmit Belediye başkan adaylığı için sık sık gündeme gelen AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker de istişare kurulu toplantısına katılanlar arasında yer aldı.

BİRLİKTE DİNLEDİLER: İzmit İlçe İstişare Kurulu toplantısında İl Başkanı Şahin Talus, İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ve Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş birlikte kurul üyelerini dinledi.

KARAOSMANOĞLU: İzmit’in istişare kurulu üyeleri toplantısına Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da katıldı.

MASALARI GEZDİ: İstişare Kurulu üyelerinin oturduğu masalara tek tek giden Tutuş, istişare kurulu üyelerinin ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

MUHARREM TUTUŞ: AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, istişare kurulu üyelerinden destek istedi. Tutuş, birlikte İzmit’i yeniden AK