Davit resmen açıklandı

KULÜP AÇIKLADI

Kocaelispor'un Dinamo Tiflis takımın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Gürcistanlı santrafor Davit Skhirtladze ile resmi sözleşme imzalandı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Ailemize Hoş Geldin Davit! Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze’nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

38 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Santrafor ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Gürcü futbolcu Danimarka 1.Ligi’nde oynadığı 102 maçta rakip ağlara 16 gol gönderip, 12 golün de pasını verdi. Sezon sonuna kadar kiralanan futbolcunun 38 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Takımıyla birlikte kamptayken transferi gerçekleştirilen futbolcunun en son lig maçına aralık ayının başında çıktığı öğrenildi.