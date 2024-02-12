Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Şub 2024 - 14:57- Spor G:

Davit resmen açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un transferin son gününde kadrosuna kattığı Davit Skhirtladze ile resmi sözleşme imzalandı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Davit resmen açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KULÜP AÇIKLADI

Kocaelispor'un Dinamo Tiflis takımın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Gürcistanlı santrafor Davit Skhirtladze ile resmi sözleşme imzalandı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Ailemize Hoş Geldin Davit! Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze’nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

38 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Santrafor ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Gürcü futbolcu Danimarka 1.Ligi’nde oynadığı 102 maçta rakip ağlara 16 gol gönderip, 12 golün de pasını verdi. Sezon sonuna kadar kiralanan futbolcunun 38 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Takımıyla birlikte kamptayken transferi gerçekleştirilen futbolcunun en son lig maçına aralık ayının başında çıktığı öğrenildi.

# kocaelispor

12 Şub 2024 - 14:57 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Paşa - Başkan daha iyisini alacağız dedin daha iyisi bu muydu adını sorsak belkide telaffuz edemiyeceksin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 16:33
05

Korfezli Savaşçı - Aşçı aynı aşçı hangi malzemeyi verirsen ver yemegi yenmez

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 12 Şubat 16:21
04

4141 - Hoca sayesinde futbolu unuttuk, artık kimin transfer edildiğinden daha önemlisi hocanın bu yanlışlardan ne zaman döneceğini veya dönmüyorsa yönetimin ne zaman bu duruma müdahale edeceğini merakla bekliyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 12 Şubat 15:44
03

Harbi Izmitli - Hoca bizi futboldan soğuttu 10 tane golcü gelse ne olur

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 15:35
01

Öz Körfezli̇ A.y - Maşallah bizde gol kralı olur videoyu izledim adam süper en iyi transfer

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 15:05
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç mask
U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç
Davit resmen açıklandı mask
Davit resmen açıklandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi mask
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Yalova’da birinci oldu mask
Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Yalova’da birinci oldu
Eşmespor yine kaybetti mask
Eşmespor yine kaybetti
Kandıra düşme hattında mask
Kandıra düşme hattında

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL