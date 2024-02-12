Davit resmen açıklandı

KULÜP AÇIKLADI
Kocaelispor'un Dinamo Tiflis takımın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Gürcistanlı santrafor Davit Skhirtladze ile resmi sözleşme imzalandı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Ailemize Hoş Geldin Davit! Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze’nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
38 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Santrafor ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Gürcü futbolcu Danimarka 1.Ligi’nde oynadığı 102 maçta rakip ağlara 16 gol gönderip, 12 golün de pasını verdi. Sezon sonuna kadar kiralanan futbolcunun 38 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Takımıyla birlikte kamptayken transferi gerçekleştirilen futbolcunun en son lig maçına aralık ayının başında çıktığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Paşa - Başkan daha iyisini alacağız dedin daha iyisi bu muydu adını sorsak belkide telaffuz edemiyeceksin
Korfezli Savaşçı - Aşçı aynı aşçı hangi malzemeyi verirsen ver yemegi yenmez
4141 - Hoca sayesinde futbolu unuttuk, artık kimin transfer edildiğinden daha önemlisi hocanın bu yanlışlardan ne zaman döneceğini veya dönmüyorsa yönetimin ne zaman bu duruma müdahale edeceğini merakla bekliyorum.
Harbi Izmitli - Hoca bizi futboldan soğuttu 10 tane golcü gelse ne olur
Ozııı - Maliyet
Öz Körfezli̇ A.y - Maşallah bizde gol kralı olur videoyu izledim adam süper en iyi transfer
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.