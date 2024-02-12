Ünlü otomotiv devi Türkiye kararını askıya aldı

Çinli otomotiv devi Great Wall'dan Türkiye için flaş bir karar geldi. Çinli firma Türkiye'ye yatırımı askıya askıya aldı. Türkiye'nin ithalatta lokomotif sektörü otomotivde tehlike çanları çalıyor.

Avrupa’dan yeni bir marka yatırımı çekemeyen Türk otomotiv sanayisi, üretim gücünü korumak için umut bağladığı Çinli otomotiv üreticilerinden de ilk kötü haberi aldı.

OTOMOTİVDE ÜRETİM DE İHRACAT DA DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl hem iç pazarda hem de ihracatta rekorlar kıran Türkiye Otomotiv sanayisi, 2024 yılına kötü bir giriş yaptı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin geçen hafta açıkladığı rakamlara göre otomobil üretimi yüzde 5 ihracat da yüzde 13 daraldı. İşte bu veriler çerçevesinde, Japonları geçen Çinli otomobil üreticilerinin bu kararı sektörü karamsarlığa itiyor.

Ekonomim gazetesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye’de yatırım yapması için kamu nezdinde yoğun temasların yürütüldüğü Çinli markalardan biri olan Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi.

Bu kararda sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri de etkili olurken, yatırım yapmayı planlayan Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalar görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu markalar davet aldıkları Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’ye yatırım yapmak için “garanti” ve cazip teşvikler bekliyor. Öte yandan, yıl sonunda yüzde 35 daralmanın öngörüldüğü sektörde, üretim ve ihracatta ise düşüş şimdiden başladı.

ÇİNLI MARKALARLA YATIRIM İÇİN MASAYA OTURULMUŞTU

MG 2021 yılında Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarına giren Çin’in en büyük otomotiv üreticisi SAIC’in olmuştu. Ardından Skywell ve Great Wall Motors, Türkiye’de yatırım yapmak için harekete geçti.,

Türkiye'de yatırım planlayan Çinli Great Wall, sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetlerini öne sürerek yatırım kararını askıya aldı. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen diğer Çinli otomotiv markaları ise ‘garanti ve cazip teşvikler’ bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi