U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç

TAVŞANTEPESPOR İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

Grubunda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Tavşantepespor, bir maçı eksik 4 puanlı Darıca Birlikspor’u yenmesi halinde şampiyon olacaktı. Derince Stadı’ndaki maçta Kırmızı-Beyazlı ekip, Enis Efe Koca ve Yavuz Günca’nın attığı gollerle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü sürdüremedi. Darıca Birlikspor, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini yakaladı, skoru 2-2’ye getirdi. Sahadan birer puanla ayrılan iki takımdan Tavşantepespor 8, Darıca Birlikspor ise 5 puana yükseldi. Maçlarını tamamlayan Tavşantepespor, Darıca Birlikspor’un son hafta Marmara Gençlik ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Bu maçı Darıca Birlikspor kazanması halinde bu kez iki takımda grubu 8’er puanda bitirecek. Bu iki takım arasında maçta eşitlik olduğu için B Grubu’nun birincisini belirlemek için Tavşantepe ile Darıca Birlikspor baraj maçı oynayacaklar.

TAVŞANTEPE İLE DARICA BİRLİK- U-14 Play-Off B Grubu’nun iki iddialı takımı karşılaştı.

MÜTHİŞ MAÇ- Derince Stadı’nda oynanan, 2-2 biten maçta çok büyük çekişme yaşandı.

ÜZÜNTÜ- Tavşantepesporlu minikler çok büyük üzüntü yaşadılar.