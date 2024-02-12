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U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç

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U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takımların belirleneceği Play-Off’ta artık son maçlar oynanıyor. B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki takım Darıca Birlikspor ile Tavşantepespor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kenan Meriç
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U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç mask
U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç
U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç
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TAVŞANTEPESPOR İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

Grubunda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Tavşantepespor, bir maçı eksik 4 puanlı Darıca Birlikspor’u yenmesi halinde şampiyon olacaktı. Derince Stadı’ndaki maçta Kırmızı-Beyazlı ekip, Enis Efe Koca ve Yavuz Günca’nın attığı gollerle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü sürdüremedi. Darıca Birlikspor, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini yakaladı, skoru 2-2’ye getirdi. Sahadan birer puanla ayrılan iki takımdan Tavşantepespor 8, Darıca Birlikspor ise 5 puana yükseldi. Maçlarını tamamlayan Tavşantepespor, Darıca Birlikspor’un son hafta Marmara Gençlik ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Bu maçı Darıca Birlikspor kazanması halinde bu kez iki takımda grubu 8’er puanda bitirecek. Bu iki takım arasında maçta eşitlik olduğu için B Grubu’nun birincisini belirlemek için Tavşantepe ile Darıca Birlikspor baraj maçı oynayacaklar. 

U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç

TAVŞANTEPE İLE DARICA BİRLİK- U-14 Play-Off B Grubu’nun iki iddialı takımı karşılaştı.

U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç

MÜTHİŞ MAÇ- Derince Stadı’nda oynanan, 2-2 biten maçta çok büyük çekişme yaşandı.

U-14 Play-Off’ta nefes kesen maç

ÜZÜNTÜ- Tavşantepesporlu minikler çok büyük üzüntü yaşadılar.

# Derince, hafta

12 Şub 2024 - 15:07 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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