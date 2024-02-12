Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı kabul etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.