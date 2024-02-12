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12 Şub 2024 - 15:31- Gündem G:

Sapanca’da bungalov krizi 84 hissedar hakkını arıyor

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Sapanca ilçesinde 84 hissedarın olduğu 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana, sahte imza kullanılarak 2 bungalov yaptırıldığı öne sürüldü. Sapanca Belediyesi'ne giderek şikayette bulunan hissedarlardan Serdar Bayrak, "Haberimiz yokken adımıza sahte imzayla buraya ruhsat alınmış. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Sapanca’da bungalov krizi 84 hissedar hakkını arıyor mask
Sapanca’da bungalov krizi 84 hissedar hakkını arıyor
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Kuruçeşme Mahallesi'nde uzaktan akraba olan 84 kişinin hissesi bulunan 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana 2 bungalov inşa edildi. Bungalov yapıldığını öğrenen hissedarlardan Serdar Bayrak, Havva Artuğ ve Cemil Kandemir, haberlerinin ve izinlerinin olmadığı gerekçesiyle durumu Sapanca Belediyesi'ne bildirdi. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bungalovlardan biri mühürlendi. İddiaya göre, mühürlenen bungalovda inşa çalışmaları devam etti. Bunun üzerine 3 hissedar yeniden Sapanca Belediyesi'ne başvurdu. Netice elde edemeyen hissedarlar, önce Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bilgi aldı, ardından da adliyeye giderek şikayetçi oldu. Sahte imza karşılığında bungalovların yapıldığını ileri süren hissedarlar, bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

"SAHTE İMZAYLA BURAYA RUHSAT ALINDI" İDDİASI

Sapanca Belediyesi'nin görevini yerine getirmediğini söyleyen hissedar Serdar Bayrak, "Hissedarlardan birinin buraya bungalov yaptığını öğrendiğimizde Sapanca Belediyesi'nin Beyaz Masa bölümüne şikayetimizi bildirdik. Ama ne hikmetse belediyenin bir yaptırım uyguladığını duymadık. Sadece iki bungalovdan birine mühür vurulmuş. Bu şekilde inşaata devam edilmiş. Havuzu yapılmış, elektrik ve su bağlanmış. Yeniden belediyeye başvurduk. Bize, iki kez ihaleye çıkardıklarını fakat ihaleyi kimsenin almadığını söylediler. Bizde bunun üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin imar bölümüne başvurduk. Burada da bize, ilçe belediyesi herhangi bir işlem yapmıyorsa Büyükşehir Belediyesine bildirmeleri gerektiğini, akabinde iş makinesi göndererek yıkımı gerçekleştireceklerini söylediler. Bizi yönlendirmeleri sonrasında Sakarya Adliyesi'ne giderek şikayet dilekçesi verdik. Yıkım kararı çıkmış ama yapı burada, yıkılmıyor. Haberimiz yokken adımıza sahte imzayla buraya ruhsat alınmış. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Sapanca’da bungalov krizi 84 hissedar hakkını arıyor

"HAKKIMI ARAMAK İÇİN İSTANBUL'DAN GELİYORUM"

İstanbul'da ikamet ettiğini ve bu konunun çözümü için sürekli Sakarya'ya geldiğini belirten Bayrak, "Burayı satmayı düşünüyoruz. Alıcılar gelip bakıyor, bungalov olduğunu görünce de gidiyorlar. Tek bir parsel burası ve bölünmedi. Kimsenin izni olmadan bu yapılamaz. Şahıs, izin için de sahte imza kullanıyor. Biz kanunen Sapanca Belediyesi'ne bildiriyoruz. Mahallenin muhtarı da bizim akrabamız ancak bu şahısla araları iyi olduğu için ben kendisiyle görüşmüyorum. Görüşmüyorum diye de benim hakkımı çiğnetemez. Ben hakkımı aramak için İstanbul'dan geliyorum. Belediye seçimi, muhtarlık seçimi olacağında hepsi peşimizde dolaşıyor. Kazandıktan sonra da kimseye ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Sapanca’da bungalov krizi 84 hissedar hakkını arıyor

"BU KAÇAK YAPILARA NASIL MÜSAADE EDİLMİŞ"

Sapanca Belediyesi'nden aldığı cevap karşısına şoke olduğunu da dile getiren Serdar Bayrak, "Adam, iznimiz olmadan buraya yer yapmış. Ben ne yapabilirim? Belediyeye, savcılığa ve jandarmaya giderek şikayet ediyorum ama elimiz boş. Bize, 'Bungalovların yüzde 80'i, 90'ı kaçak' deniliyor. Peki bu kaçak yapılara nasıl müsaade edilmiş? Bu şahıs bana sormadan buraya nasıl bungalov dikiyor? Nasıl adımıza imza atıp işletme ruhsatı alabiliyor? Nasıl kızına devredebiliyor? Ben hakkımı nasıl alayım. İlla kavga mı olsun, biri ölsün veya yaralansın mı? Yıkım kararı var, evraklar elimizde. Mühürlenmiş olan bir yerin inşa çalışmalarını bu şahıs nasıl bitirebiliyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# Büyükşehir, İstanbul, imza, VAR, ilçe

12 Şub 2024 - 15:31 - Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ali Mert - kaçak yapılara nasıl müsade edilmiş diye birşey var mı? adı üstünde kaçak yani müsadesiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 16:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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