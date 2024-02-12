Tıbbi sarf malzeme satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Tıbbi sarf malzeme satın alacak. 56 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 5 Mart Salı saat 10:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi