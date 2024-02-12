Havuz malzemeleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Havuz malzemeleri satın alacak. Gebze Olimpik Yüzme Havuzu İçin Olimpik Havuz Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 4 Mart Pazartesi saat 11:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi