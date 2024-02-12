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Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle gençleri savunma sanayisi alanında yetiştirmek için hazırlanan "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" projelerinde başvuru aşamasına gelindi.

Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek mask
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SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB ve YÖK, savunma sanayisi alanında genç neferler yetiştirmek üzere Savunma Sanayii Akademi bünyesinde "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" projelerini hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında, üniversitelerin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin "Savunma Sanayii 101", araştırma üniversitelerinin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrencilerin de "Savunma Sanayii 401" programına başvuru yapabileceği bildirdi.

Üniversiteli gençler için tamamen ücretsiz olacak eğitim programlarını başarılıyla tamamlayan öğrencilerin, hem sertifika alacağını hem de bu eğitimleri üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabileceğini aktaran Görgün, ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, savunma sanayisinde istihdam sürecinde avantaj elde edeceğini ifade etti.

Görgün, gerekli şartları taşıyan gençlerin, "savunma101.ssa.gov.tr" ve "savunma401.ssa.gov.tr" internet sitelerinden başvuru yapabileceğine işaret ederek, "Projelerle, Türkiye Yüzyılı'nın ve geleceğin teminatı gençlerin, bu eğitimler sayesinde savunma sanayiine dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında sunulacak eğitim programlarının, gençlerin gelecek planlamalarında da önemli kaldıraç etkisi yapacağını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"SSB olarak ülkenin gelecek vizyonuna önemli katkılar sağlayacak bu önemli projeye üniversiteli gençlerin katılımları bekleniyor. Türkiye Yüzyılı, 'Savunmanın Yüzyılı' olacak. Savunmanın Yüzyılı'nı gençlerimiz inşa edecek. Geleceğimizin gençleri ve gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

# Türkiye, ifade, Araştırma

12 Şub 2024 - 15:43 - Türkiye --- Okunma

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