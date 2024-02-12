Basınçlı yıkama sistemi satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimliği Basınçlı yıkama sistemi satın alacak. Basınçlı Yıkama Sistemi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 20 Şubat Salı 10:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi