Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

PARTİDEN İSTİFA KARARI ALINDI

İYİ Parti eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün başını çektiği bir grup İYİ Partili, Körfez’de bir kafede bir araya geldi. Toplantıda, ‘Kalalım mı gidelim mi?’ sorusu oylanırken, oybirliği ile partiden istifa kararı alındı.

“BİZİ, KAZANIMLARIMIZI YOK SAYDILAR”

Toplantıda konuşan Cahit Sürüm, “Değerli arkadaşlar emektarlar biz Kocaeli’de en çok üye yapan partiyiz, hepinizin emeği çok. Seçimlerde çok çalıştınız, kapı kapı dolaşıp oy topladınız. Geçen seçimde çok başarılıydık, kazanmaya en yakın bizdik ama yalnız kaldık. Bugün gelinen noktada herkes bizi yok saydı, bizim kazanımlarımızı yok saydılar, bize hakaret ettiler, bizi kovdular. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Arkadaşlarımızı kolundan tutup partiden çıkardılar. Buna rağmen sesimizi çıkarmadık. Bu böyle süremezdi.” dedi.

“BİZİM ADAYA BİR TEPKİMİZ YOK”

Adaya tepkilerinin olmadığını ifade eden Cahit Sürüm, “Bizim adaya bir tepkimiz yok. Adayımız Azmi Cihat Hatipoğlu doğru aday. Bizim onunla bir sorunumuz yok ama hepimiz başta Lütfü Türkkan ve ilçe başkanı Mehmet Candemir’den dolayı toplanıp herkesin görüşünü de alarak oybirliği ile aldığımız karardan dolayı İYİ Parti’den istifa ediyoruz. Seçimden sonra yine toplanıp yol haritamızı belirtiriz” diye konuştu.