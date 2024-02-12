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12 Şub 2024 - 15:58- Siyaset G:

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

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Körfez’de, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İlçe Başkanı Mehmet Candemir’e tepki gösteren yaklaşık 50 kişi partiden istifa etti.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti mask
Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti
Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti
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PARTİDEN İSTİFA KARARI ALINDI

İYİ Parti eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün başını çektiği bir grup İYİ Partili, Körfez’de bir kafede bir araya geldi. Toplantıda, ‘Kalalım mı gidelim mi?’ sorusu oylanırken, oybirliği ile partiden istifa kararı alındı.

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

“BİZİ, KAZANIMLARIMIZI YOK SAYDILAR”

Toplantıda konuşan Cahit Sürüm, “Değerli arkadaşlar emektarlar biz Kocaeli’de en çok üye yapan partiyiz, hepinizin emeği çok. Seçimlerde çok çalıştınız, kapı kapı dolaşıp oy topladınız. Geçen seçimde çok başarılıydık, kazanmaya en yakın bizdik ama yalnız kaldık. Bugün gelinen noktada herkes bizi yok saydı, bizim kazanımlarımızı yok saydılar, bize hakaret ettiler, bizi kovdular. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Arkadaşlarımızı kolundan tutup partiden çıkardılar. Buna rağmen sesimizi çıkarmadık. Bu böyle süremezdi.” dedi.

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

“BİZİM ADAYA BİR TEPKİMİZ YOK”

Adaya tepkilerinin olmadığını ifade eden Cahit Sürüm, “Bizim adaya bir tepkimiz yok. Adayımız Azmi Cihat Hatipoğlu doğru aday. Bizim onunla bir sorunumuz yok ama hepimiz başta Lütfü Türkkan ve ilçe başkanı Mehmet Candemir’den dolayı toplanıp herkesin görüşünü de alarak oybirliği ile aldığımız karardan dolayı İYİ Parti’den istifa ediyoruz. Seçimden sonra yine toplanıp yol haritamızı belirtiriz” diye konuştu.

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

Körfez’de 50 kişi İYİ Parti’den istifa etti

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12 Şub 2024 - 15:58 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Volkan - Bu gun secim olsun iyi parti aldigi vekilsayisinin yarisi kadar bile vekil alamaz ama Zafer partisi bu sefer meclise girer

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 17:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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