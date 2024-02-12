29 Ekim Kadınları Derneği kuruluşunun 1. yılını kutladı

29 EKİM DERNEĞİ 1. YILINI KUTLADI

29 Ekim Kadınları Derneği, 29 Ekim 2020 Ankara’da kuruldu. Derneğin Kocaeli Şubesi ise Gülşen Müstecaplıoğlu tarafından geçen yıl hayata geçirildi. 29 Ekim Kadınları Derneği’nin 1. kuruluş yıl dönümü sebebiyle bugün İzmit Yenişehir’de bulunan Pasha Palas Otel’de kutlama programı gerçekleştirildi. Programda dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

TÜRKİYE KADINLAR SAYESİNDE VAR

Derneğin Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “1 yılda derneğimiz 158 üyeye ulaştı. Dernek olarak 12 öğrencimize burs veriyoruz. Türkiye bugün varsa kadınlar sayesinde var. Kocasını ve çocukları askere yollayan, mermi taşıyan, öküzünü bırakıp kendini süren kadınlarız biz. Türkiye’yi hep var olacak ve bizler bu ülkeyi yaşatacağız. Buna var mısınız? Önümüzü aydınlatmak için birlik ve beraberlik olsun diye bir aradayız.”

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER

Dernek aracılığıyla 2 öğrenciye burs imkanı sağlayan Sebahat Kandaş’a, Gülşen Müstecaplıoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket töreni sonrasında temsili olarak rozet takma töreni gerçekleşti. Programda son olarak sahne alan koro ile katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.