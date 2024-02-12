Uyuşturucu operasyonlarında 218 gözaltı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri geçen hafta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 162 olayda 185 şahsı gözaltına aldı. 165 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 4 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken, 13 şahıs tutuklandı. 3 kişi ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyonlarda 96 gram metamfetamin, 571 gram esrar, 42015 gram eroin, 1686 gram sentetik kannabinoid, 4 gram kokakin, 1227 adet ecstasy, 2 adet captogon, 3 gram skunk, 175 adet sentetik ecza, ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 27 olayda 33 şahsı gözaltına aldı. 2 kişi adli kontrol ile serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı, 30 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi. Operasyonlarda 66 gram esrar, 13 gram skunk, 1 gram eroin, 34 gram sentetik kannabinoid, 7 adet uyuşturucu hap ve 124 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ