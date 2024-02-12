Cumhurbaşkanı Erdoğan, ISS'den dönen ilk Türk astronot Gezeravcı'yı kabul etti

Uzaya giden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 18 gün sonra dünyaya döndü. Bugün de Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile kameraların karşısına geçerek yaşadıklarını anlatan Gezeravcı daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın ailesi de vardı. Tarihe geçen Alper Gezeravcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağını öperek verdi. Erdoğan ayrıca Alper Gezeravcı'ya saat hediye etti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alper Gezeravcı'yı kabul ettiği görüşmeye ilişkin o fotoğraflar...
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.