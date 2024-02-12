Kantinciler, 41 Kart için Büyükşehir’e dilekçe verdi

ÖĞRENCİLER KANTİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMAKTA ZORLANIYOR
Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyesi kantinciler, kartla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul kantininden beslenme ihtiyacını karşılayabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına dilekçe yazdı. Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kantinlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Şahin dilekçeyle ilgili, “Artık ekonomik şartlar sebebiyle öğrencilerimiz kantinlerden alışveriş yapmakta zorlanıyor. Bundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bakanlıklar üzerinden Türkiye geneli 5 milyon öğrenciye yemek hizmet verildi fakat bu yıl proje uygulanmıyor. Çünkü okulların fiziki şartları bu projenin sürdürülebilirliği açısından uygun değil.
ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIĞI SIKINTIYI ORTADAN KALDIRABİLİRİZ
Yaşanan bu durum sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a uygulamada olan 41 Kart projesini öğrencilerimizi kapsayacak şekilde düzenlenmesi için dilekçe yazdık. Dilekçeyle ilettiğimiz bu çalışma hayata geçtiğinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 41 Kart, bu ailelerin çocukları tarafından kantinlerde de kullanılabilecek. Başkanımızın bu tür konulardaki duyarlılığını biliyoruz ve duyuyoruz. Bu kartla kantinden alışveriş yapamayan ya da yemeğini evinden getirmek zorunda kalan çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırabiliriz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Halk - Devlet ogrencilere bir ogun yemek vermedikce kantin sorunu buyumeye devam eder
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.