Başkan Kocaman tam gaz sahada

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, “Yıllarca siyaset yapınca gözlerde, tebessümden, kurulan cümlelerden sana karşı sevgi, destek varmı olup olmadığını anlıyorsunuz. Ben burada bunu gördüm. Allah sizden razı olsun. Ben Cumhurbaşkanımıza inanan, onu seven, onunla birlikte yol yürümeye çalışanlardan birisiyim” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA KADINLAR BÜYÜK DESTEK VERİYOR

“Kadınlarımız Cumhurbaşkanımızın bu 22 yıllık mücadelesinde en başta sizler geliyorsunuz” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bizim ablalarımızın, annelerimizin üzerimizde çok emeği vardır. Geçmişi bilen kadınlarımız Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor” açıklamasında bulundu.

KISA ZAMANDA BİTİRECEĞİZ

Alt yapı çalışmaları zor bir çalışma olduğunu belirten Başkan Kocaman, “Alt yapı çalışması yapılan yerlerde her yer kazılmak durumunda kalmaktadır. Bu durumda istemeden de olsa mağduriyet ortaya çıkarmaktadır. Nüfusumuzun artmasıyla birlikte alt yapı ihtiyacı artmaktadır. Bu çalışmalar belli bir plan çerçevesinde yapılmaktadır. İnşallah alt yapı çalışmalarını en kısa zamanda bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN