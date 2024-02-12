AK Parti Darıca’da, muhtarlar ve muhtar adayları ile buluştu

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, ilçenin muhtarları ve muhtar adaylarıyla 31 Mart seçimlerini ve süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi. Darıca Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen buluşmaya; Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, mahalle muhtarları ve muhtar adayları katıldı.

“SİZLERE BAŞARILAR DİLEMEK İSTEDİK”

Muhtarlara ve muhtar adaylarına 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimde başarılar dileyen AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar şunları söyledi: “AK Parti olarak sizlere başarı dileklerimizi iletmek ve süreç hakkında istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmek istedik. Partimizin hiçbir bir muhtar adayını destekleme gibi bir durumu söz konusu değildir.

“YİNE HİZMET ODAKLI VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Bizler her muhtarımızın ve muhtar adayımızın yanındayız. ‘Demokrasi Şöleni’ olarak adlandırdığımız 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olan ve kazanan muhtar adaylarımız ile hizmet odaklı ve işbirliği içinde, her zaman olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl da çalışacağız.”

“MUHTAR ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, “İlçemizde uyum içerisinde çalıştığımız muhtarlarımıza, bizlerle birlikte 5 yıllık çalışmaları için teşekkür ederiz. Muhtar adaylarımıza önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyorum” dedi.

MUHTARLAR VE MUHTAR ADAYLARINDAN BAŞKAN ŞAKAR’A TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları ve muhtar adayları, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’a kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti. Muhtarlar ve muhtar adayları ile gerçekleştirilen toplantı, çekilen toplu fotoğraf ile sonlandı.

Kaynak: BÜLTEN