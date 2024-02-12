Zeki Aygün’den başkan adayı İbrahim Şirin’e tam destek: “Seçim sürecinde yanında olacağım”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde yeniden aday olmayan Zeki Aygün, başkan adayı olan İbrahim Şirin’e seçim sürecinde yanında olacağını söyledi. Aygün, “seçim sürecinde daima yanlarında olarak AK davası için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

ÜÇ MAHALLEYİ KAPSAYAN TOPLANTI

İlçe halkıyla sık sık bir araya gelerek istişarelerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve beraberindeki heyet bu kez Yelken Kafe’de düzenlenen programda Çenedağ, Deniz ve Yavuz Sultan mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Başkan Aygün’e AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve teşkilat mensupları eşlik etti. Açılış konuşmasını yapan Başkan Aygün, konukları selamlayarak, Başkan Adayı Şirin’e, İlçe Başkanı Merdan’a ve teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek seçim sürecinde daima yanlarında olduklarını belirtti.

AYGÜN, ŞİRİN’E BAŞARI DİLEDİ



AK Parti’de önemli görevlere imza attığını belirten Başkan Aygün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti’de birçok önemli göreve imza attım. Bu bir bayrak yarışıdır. Allah’ın izniyle benden sonraki arkadaşlarımız çıtayı daha da yukarı taşıyacaklardır. Bu doğrultuda Başkan Adayımız İbrahim Şirin’e, İlçe Başkanımız Koray Merdan’a ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizler de bu süreçte daima onların yanında olacağız. AK davamızın uğrunda milletimize ve ülkemize hizmet edebilmek için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

KORAY MERDAN’DAN BERABERLİK VURGUSU



İlçenin dört bir yanında AK Parti teşkilatları olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İlçe Başkanı Merdan, “Öncelikle Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz daima birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Yine bu anlayışla ilçemizin dört bir yanında AK Parti teşkilatları olarak kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Allah’ın izniyle AK Parti Derince Belediye Başkan Adayımız İbrahim Şirin ile birlikte kapısını çalmadık hane bırakmayana dek de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞİRİN VATANDAŞLARLA İÇ İÇE



Derince’nin her noktasında gönülden gönüle bağ kurmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Belediye Başkanımız Zeki Aygün’ün ve kıymetli AK Parti teşkilatlarımızın desteği ve çalışmaları bizim için çok önemli. Bu bağlamda bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katan tüm dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin her noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kıymetli halkımızla bir araya gelerek onlara Derincemiz için yapacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek halkımızın gösterdiği büyük teveccühle gönül bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten