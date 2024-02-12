Zeytinoğlu, sanayi üretimini değerlendirdi

Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 1.6 arttı. Sektörlere baktığımızda, sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar dikkat çekiyor.” dedi.
ALT KALEMLERDEKİ DEĞİŞİM
Ayhan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:
“- Sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 6.1’lik, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 14.3, aylık yüzde 10’luk artışlar var. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemlerdeki artışları değerli buluyoruz. Bunun yanında imalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 2.1, ara mallarında yüzde 3.5, orta düşük teknolojili ürünlerde yüzde 5.4 ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 3.4’lük artışlar da sanayi üretimindeki genel artışın üzerinde”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.