Gergerlioğlu: Kanser vakaları araştırılsın

21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ SAĞLIK PROBLEMİ
Dünya çapında her beş kişiden birinin hayatları boyunca bir kere kansere yakalandığını hatırlatan, kendisi de bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Gergerlioğlu, “Kansere yakalanan her dokuz erkekten biri ve her on iki kadından biri bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Kanserle mücadele, 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.” dedi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rapordan alıntı yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Rapor, 2022'de yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini ve 9,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koymaktadır.” dedi, en çok can kaybının da akciğer kanserinden kaynaklandığının altını çizdi.
TÜRKİYE’DE 129 BİN 672 CAN KAYBI
Türkiye'de 2022'de toplam 240 bin 13 yeni kanser vakası kaydedildiğini,
bu vakaların 129 bin 672'si ölümle sonuçlandığına işaret eden Gergerlioğlu,
“Ölümcül bir hastalık olan kanserin Türkiye’deki seyrinin muhakkak araştırılması gerekir.” diye konuştu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.