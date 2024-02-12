Çetinkaya’dan Umre ziyaretleri

Çetinkaya ve ekibi, ilk olarak İlhan Bakar ve ailesini, ardından Ahmet Barkın’ı ziyaret etti. Çetinkaya, ailelere “Yapmış olduğunuz umre ziyaretlerini Rabbim kabul etsin, Rabbimiz tüm Müslüman kardeşlerimize umre ziyareti yapmayı nasip etsin” dedi.
AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, Umreden dönen İlhan Bakar ve ailesine ziyarette bulundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.