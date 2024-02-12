SP Gölcük adayı Özçelik’i tanıttı

SP’nin Gölcük Belediye Başkan adayı olan Yük.Mak.Müh. Mehmet Emin Özçelik için parti binası önünde bir tanıtım programı düzenlendi.

GELECEK DE ORADA

Tanıtım programına Saadet Partisi GİK Üyesi Recep Sarıdoğan, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı, Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Güden, Saadet Partisi Gölcük Kadın Kolları Başkanı Şükriye Bilgili’nin de aralarında olduğu partililer, vatandaşlar katıldı.

SP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük’ün trafik, otopark sorununa dikkat çekti, gençlerin sosyalleşecek alanlar bulamadığı için bsayka ilçelere gittiğine vurgu yaptı.

SP İl Başkanı Halil Kayın da yaptığı selamlama konuşmasında, Gölcük’ün emin ellerde olacağını vurguladı, aday M.Emin Özçelik’e destek istedi.

ÖZÇELİK: HAYDİ GÖLCÜK BİSMİLLAH!

Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik, “Saadet Partisi olarak israfı, kayırmacılığı, rüşveti, savurganlığı önleyecek Milli Görüş Belediyeciliğini yaşatacak kadrolar ile geliyoruz.” dedi.

Özçelik, “Artık Adil Düzeni esas alan Milli Görüş ruhunu Gölcük’e getirme vakti geldi. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. İşin ehli olan Saadet Partisini iş başına getirirseniz 1 Nisan 2024’ten sonra asla torpile ihtiyacınız olmayacaktır. Gölcük’ün saadeti ve huzuru için Tüm etütler yapıldı, projelerimiz hazırlandı ve 1 Nisan sabahında Milli Görüş kadrolarını beklemektedir.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi