Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi İl Başkanlığı, düzenlenen parti için seminer öncesi Başiskele Belediye Başkan Adayı Alper Gülebaş ile Kandıra Belediye Başkan Adayı Tugay Kazak’ı kamuoyuna açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

GÜLEBAŞ VE KAZAK’IN ADAYLIKLARI İLAN EDİLDİ

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz da bu kapsamda bir seminer düzenledi. İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki parti içi seminere Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman da katıldı. Bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir, Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, İzmit ve Karamürsel Belediye Başkan adaylarını ilan eden partide seminer öncesi Başiskele Belediye Başkan Adayı Alper Gülebaş ile Kandıra Belediye Başkan Adayı Tugay Kazak da halka duyuruldu.

KOCAELİ’NİN KAYNAĞINI BURAYA HARCAYACAĞIZ

İl Başkanı Ender Oğuz, ev sahibi olduğu programdaki konuşmasında, “Kocaeli sanayisi ve limanlarıyla Avrupa ile Asya’yı bağlayan bir kent. Ayrıca bu kent ülke gayrisafi milli hasılanın büyük bölümüne katkıyı sağlıyor. Kocaeli üstündeki ölü toprağı kaldıracak, Kocaeli’nin kaynağını yine Kocaeli’ye harcayacağız. Adaylarımızla kent yönetimini ele alacağız.

TÜRK VATANDAŞLARINA AYRIMCILIK YAPIYORUZ

Kaynakları israf etmeyeceğiz. Kaynaklar emanet, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Belediyenin hiçbir kaynağından sığınmacılar yararlanamayacak. Ruhsatsız sığınmacı işletmeleri kapatılacak ve ruhsatlı olanlara sıkı denetimler yapılacak. Belediye sosyal tesislerinden sadece birinden sığınmacılar yararlanabilir. Bize ‘Ayrımcılık yapıyorsunuz’ diyorlar evet biz Türk vatandaşlarına bedeli ne olursa olsun ayrımcılık yapacağız” dedi. 

 

# sosyal, başkan, Büyükşehir, parti, Kocaeli, İzmit, Körfez, Gebze

12 Şub 2024 - 16:50 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu mask
Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu
SP Gölcük adayı Özçelik’i tanıttı mask
SP Gölcük adayı Özçelik’i tanıttı
Çetinkaya’dan Umre ziyaretleri mask
Çetinkaya’dan Umre ziyaretleri
Gergerlioğlu: Kanser vakaları araştırılsın mask
Gergerlioğlu: Kanser vakaları araştırılsın
AK Parti Darıca’da, muhtarlar ve muhtar adayları ile buluştu mask
AK Parti Darıca’da, muhtarlar ve muhtar adayları ile buluştu
Romanlardan Söğüt’e davullu zurnalı karşılama mask
Romanlardan Söğüt’e davullu zurnalı karşılama

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL