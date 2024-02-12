Zafer’de Başiskele ve Kandıra belli oldu

GÜLEBAŞ VE KAZAK’IN ADAYLIKLARI İLAN EDİLDİ

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz da bu kapsamda bir seminer düzenledi. İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki parti içi seminere Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman da katıldı. Bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir, Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, İzmit ve Karamürsel Belediye Başkan adaylarını ilan eden partide seminer öncesi Başiskele Belediye Başkan Adayı Alper Gülebaş ile Kandıra Belediye Başkan Adayı Tugay Kazak da halka duyuruldu.

KOCAELİ’NİN KAYNAĞINI BURAYA HARCAYACAĞIZ

İl Başkanı Ender Oğuz, ev sahibi olduğu programdaki konuşmasında, “Kocaeli sanayisi ve limanlarıyla Avrupa ile Asya’yı bağlayan bir kent. Ayrıca bu kent ülke gayrisafi milli hasılanın büyük bölümüne katkıyı sağlıyor. Kocaeli üstündeki ölü toprağı kaldıracak, Kocaeli’nin kaynağını yine Kocaeli’ye harcayacağız. Adaylarımızla kent yönetimini ele alacağız.

TÜRK VATANDAŞLARINA AYRIMCILIK YAPIYORUZ

Kaynakları israf etmeyeceğiz. Kaynaklar emanet, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Belediyenin hiçbir kaynağından sığınmacılar yararlanamayacak. Ruhsatsız sığınmacı işletmeleri kapatılacak ve ruhsatlı olanlara sıkı denetimler yapılacak. Belediye sosyal tesislerinden sadece birinden sığınmacılar yararlanabilir. Bize ‘Ayrımcılık yapıyorsunuz’ diyorlar evet biz Türk vatandaşlarına bedeli ne olursa olsun ayrımcılık yapacağız” dedi.