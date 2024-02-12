"Kartepe’nin en sağlam binasını inşa ediyoruz"

İDDİALAR ASILSIZ
Bahse konu iddianın gerçek olmadığını belirten inşaatı yapan firma sahibi, inşaatın radye sistem, 8 adet deprem perdesi ve C30 beton ile inşa edildiğini belirterek, “Ödül alması gereken bir proje şu anda zan altında bırakılıyor. Son kat çatı katı ve üzerine ahşap yapı gelecek. Ben inşaat mühendisiyim ve kuralına göre bunu inşa ediyorum. inşaattan anlayan biri bile bu katta zaten kolon taşıyıcılar olacağını bilir. Çünkü burası çatı katı ve büyük terasları olan bir alan...
RADYE SİSTEMLE YAPILIYOR
Bizim projemiz herkese açık. Şüphesi olan vatandaş belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü arayarak buradan ekip talep edip inceleme yaptırabilir. Bizim projemiz herkese açık. Her bir santimetresi yapı denetim tarafından kontrol edilen bir çalışma. Biz zeminin yapısını biliyoruz. Burada zemin sıvılaşması olduğu için zaten ona göre projemizi yaptık ve depreme karşı riski en aza indirmek için radye sistemli bir temel oluşturduk. Bu şikâyet kasıtlı ya da gerçekten vatandaş korkusu nedeniyle olmuş olabilir. Ama herkes şunu bilmeli ki Kartepe’nin en sağlam iki blokunu inşa ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kartepe. - Temelin altına bakın dolgusu kesinlikle toprak çıkar.
Mert - Adam haklı ,en üst kat çatı piyesi diye geçer.herkes bu inşaat firmasına sallamış ama yanlış birşey yapmıyor.Son kat kendi söylediği gibi ahşap yapılır bu şekil inşaatlarda .
Ramazan - Saçağa yakın yerde kolon olmaz. Yandaki kolon balkon içinde o kolon işi bilmeyen birilerini yanıltmış olabilir. Sonuç olarak fotoğrafa göre uygunsuz iş yapılıyor denmesi müteahhiti zan altında bırakmış. Çatı altında tabliye olmayacaksa yapılan iş gayet normal..
Volkan - Tunel kalipla c45 beton deprem izolatoru var sanki de binasina saglam diyor
Gültepeli - Kesin öyledir kimse ben çürük bina yapıyorum demiyor ki
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.