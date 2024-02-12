"Kartepe’nin en sağlam binasını inşa ediyoruz"

İDDİALAR ASILSIZ



Bahse konu iddianın gerçek olmadığını belirten inşaatı yapan firma sahibi, inşaatın radye sistem, 8 adet deprem perdesi ve C30 beton ile inşa edildiğini belirterek, “Ödül alması gereken bir proje şu anda zan altında bırakılıyor. Son kat çatı katı ve üzerine ahşap yapı gelecek. Ben inşaat mühendisiyim ve kuralına göre bunu inşa ediyorum. inşaattan anlayan biri bile bu katta zaten kolon taşıyıcılar olacağını bilir. Çünkü burası çatı katı ve büyük terasları olan bir alan...



RADYE SİSTEMLE YAPILIYOR



Bizim projemiz herkese açık. Şüphesi olan vatandaş belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü arayarak buradan ekip talep edip inceleme yaptırabilir. Bizim projemiz herkese açık. Her bir santimetresi yapı denetim tarafından kontrol edilen bir çalışma. Biz zeminin yapısını biliyoruz. Burada zemin sıvılaşması olduğu için zaten ona göre projemizi yaptık ve depreme karşı riski en aza indirmek için radye sistemli bir temel oluşturduk. Bu şikâyet kasıtlı ya da gerçekten vatandaş korkusu nedeniyle olmuş olabilir. Ama herkes şunu bilmeli ki Kartepe’nin en sağlam iki blokunu inşa ediyoruz” dedi.