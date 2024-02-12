Gülümse Kafe çay fiyatını 7,5 liradan 3 liraya indirdi

İzmit Belediyesinin sosyal tesisleri Gülümse Kafeler vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Vatandaşların gün içinde, işten sonra ve hafta sonları dinlenmek, çeşitli organizasyonlarını yapmak ve bir araya gelmek için tercih ettiği İzmit Belediyesi Gülümse Kafeler sosyal belediyecilik anlayışını korumaya devam ediyor. Bu doğrultuda Gülümse Kafelerdeki çay fiyatları 7,5 liradan 3 liraya indi.