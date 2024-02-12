Haldun Alagaş Polonya’da seminer verdi

Alagaş 2 gün boyunca toplamda 60 kişilik sporcu grubuna tecrübelerini aktardı. Haldun Alagaş’a bu seminerde Yaşar Keskin de eşlik etti. Kulübün başkanı ve antrenörü Andrezj Jankovskin misafirleriyle yakından ilgilendi.
Kaynak: Spor Servisi
27-28 Ocak tarihleri arasında Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde faaliyet gösteren YAMABUSHİ karate kulübünün organize ettiği karate eğitim seminerine Haldun Alagaş eğitim vermesi için davet edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.