Efeler set vermedi

TARIM KREDİ İLE OYNADI
Geçen hafta Ankara deplasmanında Anadolu Voleybol’u 3-0 yenen Mavi-Beyazlı ekip, bu haftada evinde Tarım Kredi Gençlik ile karşı karşıya geldi. Bu maçı da kazanıp, 2’de 2 yapmak isteyen temsilcimiz, ilk seti çok rahat 25-18 kazandı. İkinci sette konuk takım direndi, zor da olsa seti 26-24 alan Kağıtspor, üçüncü seti 25-17 galip bitirdi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz, 15.maçında 9.galibiyetini aldı, 32 puanla ligde 6.sırara bulunuyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.