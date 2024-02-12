Efeler set vermedi

TARIM KREDİ İLE OYNADI

Geçen hafta Ankara deplasmanında Anadolu Voleybol’u 3-0 yenen Mavi-Beyazlı ekip, bu haftada evinde Tarım Kredi Gençlik ile karşı karşıya geldi. Bu maçı da kazanıp, 2’de 2 yapmak isteyen temsilcimiz, ilk seti çok rahat 25-18 kazandı. İkinci sette konuk takım direndi, zor da olsa seti 26-24 alan Kağıtspor, üçüncü seti 25-17 galip bitirdi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz, 15.maçında 9.galibiyetini aldı, 32 puanla ligde 6.sırara bulunuyor.

Kaynak: Spor Servisi