Gebzeli voleybolcular yerlerini korudu

GEBZE’DE PAZAR GÜNÜ KENT DERBİSİ VAR

Bu yıl Erkekler Voleybol 1.Lig’de ilimizi iki takım temsil ediyor. Gebze Belediyespor ile Büyükşehir Kağıtspor, ligde iddialı konumdalar. İki takımda 15.maçta 9’ar galibiyet alıp, 32 puan topladılar. Gebze Belediyespor averajla 4.sırada bulunuyor. Kağıtspor ise 6.sırada. Bu iki takım 18 Şubat Pazar günü kent derbisinde kozlarını Gebze Spor Salonu’nda 14.00’de paylaşacak. Bu maçı kazanan taraf Play-Off yarışında avantajlı konuma gelecek.

Kaynak: Spor Servisi