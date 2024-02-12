Gebzeli voleybolcular yerlerini korudu

GEBZE’DE PAZAR GÜNÜ KENT DERBİSİ VAR
Bu yıl Erkekler Voleybol 1.Lig’de ilimizi iki takım temsil ediyor. Gebze Belediyespor ile Büyükşehir Kağıtspor, ligde iddialı konumdalar. İki takımda 15.maçta 9’ar galibiyet alıp, 32 puan topladılar. Gebze Belediyespor averajla 4.sırada bulunuyor. Kağıtspor ise 6.sırada. Bu iki takım 18 Şubat Pazar günü kent derbisinde kozlarını Gebze Spor Salonu’nda 14.00’de paylaşacak. Bu maçı kazanan taraf Play-Off yarışında avantajlı konuma gelecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.