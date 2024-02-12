Gebzespor bu kez kararlı

KENT DERBİSİNDE RAHATTI

BAL’da ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, pazar günü kent derbisinde sahasında Gebzespor’u konuk etti. Lider Gebzespor, 7.dakikada İliyaz Işık ve 32.dakikada Ömer Faruk Can’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında İliyaz Işık ile farkı üçe çıkaran Gebzespor rahatladı. Diliskelesispor 85.dakikada kazandığı penaltıyı Cebrail Serçek ile gole çevirdi, skor 3-1 oldu. Maçı 3-1 kazanan Gebzespor liderliğini devam ettirdi.

FERİKÖYSPOR HAVLU ATTI ÇORLUSPOR İLE YARIŞA DEVAM

Bu sezon BAL’da Gebzespor’un şampiyonluk yarışında iki rakibi vardı. Bunlardan Çorluspor ile Feriköyspor takımları pazar günü karşı karşıya geldi. Çorlu’da oynanan maçı lig ikincisi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı. Çorlu’da mağlup olan Feriköyspor’un şampiyonluk şansı da artık yok gibi. Zirvede Gebzespor ile Çorluspor baş başa kaldı. Gebzespor, haftayı 43 puanla zirvede tamamladı. Kendisini 2 puan geriden Çorluspor takip ediyor. Feriköyspor ise 35 puanla üçüncü sırada.