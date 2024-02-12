Kullar deplasmanda çok rahat kazandı

ŞABAN UÇAR’DAN ÜÇ GOL

BAL’da bu sezona iddialı başlamasına rağmen yarıştan erken kopan, il sıralamasında da rakiplerinin gerisinde kalan Kullarspor, ligin ikinci yarısına da evinde Gölcükspor mağlubiyeti ile başlamıştı. Yeni transferiyle ligin ikinci yarısında çok daha büyük beklenti içinde olan Kırmızı-Siyahlı ekip, Gölcükspor yenilgisinden sonra çıktığı Uzunköprüspor deplasmanında 5-1’li galibiyetle dönüyor. Kullarspor’un gollerini Şaban Uçar (3), Yiğit Kerem Armutlu ve Aykut Aslan attı.

YUVACIKSPOR MAĞLUP GÖLCÜKSPOR’UN MAÇI YOKTU

Ligin ilk yarısını 16 puanla tamamlamayı başaran Yuvacıkspor, ligin ikinci yarısı öncesinde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı kadrosunda bulunan oyuncuların bir çoğu ayrılmıştı. Süper Amatör Lig ve 1.Küme’den takviye ettiği futbolcularla ligin ikinci yarısına başlayan Yuvacıkspor, ilk iki maçını kaybetmişti. Üçüncü maçında pazar günü sahasında Keşanspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına 2’de 2 yaparak başlayan Gölcükspor ise bu geçen haftayı bay geçti.

Kaynak: Spor Servisi