Mert Halıcı Avrupa üçüncü

KAĞITSPORLU KARATECİDEN BİR MADALYA DAHA
Kağıtspor’un altyapısında yetiştirip, Milli takıma kazandırdığı Mert Halıcı, yaş gruplarında katıldığı Uluslar arası yarışmalarda birçok madalya kazandı. Genç karateci, son olarak Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılan Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli Takım adına yarıştı. Sporcumuz Mert Halıcı U21 60 kg’da Azeri rakibini 10-0 yenerek Avrupa Üçüncüsü oldu. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bronz madalya kazanan sporcumuzu ve antrenörümüzü başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.