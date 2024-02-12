Mert Halıcı Avrupa üçüncü

KAĞITSPORLU KARATECİDEN BİR MADALYA DAHA

Kağıtspor’un altyapısında yetiştirip, Milli takıma kazandırdığı Mert Halıcı, yaş gruplarında katıldığı Uluslar arası yarışmalarda birçok madalya kazandı. Genç karateci, son olarak Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılan Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli Takım adına yarıştı. Sporcumuz Mert Halıcı U21 60 kg’da Azeri rakibini 10-0 yenerek Avrupa Üçüncüsü oldu. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bronz madalya kazanan sporcumuzu ve antrenörümüzü başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.

Kaynak: Spor Servisi