Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gebze Balçık Mahallesi 3257. Sokak'taki ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında makinede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.