Milli haltercilerden Avrupa rekoru

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan şampiyonluklar geldi.
Cansu Bektaş, koparmada 75kg ile altın, silkmede 88kg gümüş madalya kazanırken toplamda 163kg ile Avrupa rekoru kırarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
AVRUPA REKORU
Aynı kiloda mücadele eden Gamze Altun ise silkmede 92kg ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157kg ile Avrupa ikinciliğini elde etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.