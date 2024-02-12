Mutlu’nun istediği olmadı: CHP Başiskele’de aday çıkardı

CHP BAŞİSKELE’DE İTTİFAKTAN VAZGEÇTİ

CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde konuşuluyordu. CHP Başiskele’de Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçti ve kendi adayını çıkardı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.

BANA DA ADAY OLDUĞUM BİLGİSİ GELDİ

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Adaylığım resmi olarak bildirilmedi fakat bende ismimin onaylandığına dair duyum aldım. Alınan karar hayırlı olsun.” dedi.