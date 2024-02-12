Mutlu’nun istediği olmadı: CHP Başiskele’de aday çıkardı

CHP BAŞİSKELE’DE İTTİFAKTAN VAZGEÇTİ
CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde konuşuluyordu. CHP Başiskele’de Saadet Partisi ile ittifaktan vazgeçti ve kendi adayını çıkardı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediye Başkan adayı oldu.
BANA DA ADAY OLDUĞUM BİLGİSİ GELDİ
CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Adaylığım resmi olarak bildirilmedi fakat bende ismimin onaylandığına dair duyum aldım. Alınan karar hayırlı olsun.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.