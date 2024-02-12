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Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler

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Kartepe Sarımeşe Mahallesi Doyuran Sokak’ta 2 ay önce SEDAŞ tarafından yapılan kazıda bir vatandaşın evinin enerji kabloları kesildi.

Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler mask
Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler
Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler
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İKİ AY OLDU

Çalışmayı yapan taşeron şirketin personelleri kepçe ile kopardıkları kabloyu elektrik bandı ile yapıştırdıktan sonra gitti. Yaşanan olayın üzerinden iki ay geçmesine rağmen evinin elektriğinin güvenli bir şekilde gelmesini sağlamaya çalışan vatandaşın sorunu çözülmedi. Kablo açıkta bantlı bir şekilde durduğunu söyleyen vatandaş, “SEDAŞ’ın taşeronu olan Asel Mühendislik kabloyu uygun şekilde onaracak ekipmanı olmadığını, böyle bir sorumluluğu olmadığını ifade ederek işi bırakıp gitti.

SOKAĞIN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Biz daha sonra 186’yı arayarak ekip istedik. Gelen SEDAŞ ekipleri bağlantının uygun olmadığını ve taşeronun tamir için geri geleceğini söyledi. Neredeyse 2 aydır kablo uygunsuz bir biçimde üzeri bantlı olarak duruyor ne gelen var ne giden. SEDAŞ taşeronu suçluyor, taşerona ise ulaşmak mümkün değil. Benim talebim gelip usulüne uygun sıcak lehim ile makaron sistemiyle bağlantıyı düzgünce yapmaları. Şu anda evimdeki tüm elektrik aletler risk altında. Evimin güvenliği risk altında. Ayrıca buradan geçen insanlar da risk altında. Bunun sorumluluğunu kim alacak. Bu konuda artık bir adım atılmasını istiyorum” dedi.

Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler
Elektrik kablosunu kestiler: Bantla yapıştırıp gittiler

# VAR, ifade

12 Şub 2024 - 19:12 Kocaeli/ Kartepe- Perde Arkası --- Okunma

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