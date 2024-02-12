Hat 73’ü ara tatillerde kaldırmayın

Tıp fakültesinde okuyan öğrenciler için büyük mağduriyet olduğunu söyleyen öğrenciler sorunlarını şöyle dile getirdi: 73 numaralı hat okullar açık olduğunda ufak sorunlar olsa da çalışıyorlar fakat yarıyıl tatili veya ya tatili başladığında apar topar hat seferleri kaldırılıyor. Belediyeye 73 numaralı otobüs şoförlerine en azından sabah saatlerinde tek bir sefer istiyoruz diye defalarca kez yazdık, bilgi verdik. Fakat bir sonuç alamadık.

ARTIK SESİMİZ DUYULSUN

Biliyorsunuz tıp fakültesi tatili kısa olur, ya da hiç olmaz. Bu süreçte çok yorulduk, ama sesimizi duyurmaya çalışmaya devam ediyoruz. Artık sesimizin duyulmasını ve bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Gerçekten zaten çok ağır koşullarda okurken bir de ulaşım sorunu yaşamamız bizi daha da yoruyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekten bir şey yapacağına olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Çok mücadele ettim umarım bu emeğimiz işe yarar da bizden sonraki nesiller rahat eder.